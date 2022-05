Valentina Ferragni, nuovi problemi di salute dopo il rischio tumore

Nuovi problemi di salute per Valentina Ferragni. L'influencer ha condiviso con i suoi follower alcuni sviluppi sulla sua condizione fisica. A novembre dell'anno scorso Valentina si è dovuta operare per rimuovere quello che sembrava solo un brufolo e invece era un tumore maligno. Dopo cure attente e la non esposizione al sole adesso la cicatrice è quasi sparita. Ma concluso un percorso ecco che ne inizia uno nuovo per risolvere altre problematiche.

Problemi di salute per Valentina Ferragni

Sempre l'anno scorso le era stata diagnosticata l'insulino-resistenza, una sindrome metabolica che può portare al diabete mellito di tipo 2. Dopo aver svolto altri esami è risultato che questa diagnosi non fosse corretta e così Ferragni si è trovata costretta ad affrontare nuovamente l'iter per arrivare a capire di cosa sia o non sia affetta. L'influencer ha spiegato: "Gli esami in cui mi si diagnosticava l’insulino-resistenza sono fallati e praticamente nulli, non entro nel dettaglio perché è una tematica molto lunga e non molto bella. Bisogna ricominciare daccapo e la speranza è che i risultati diano stavolta un esito negativo".

Prima di precipitarsi a Roma per la festa della sua linea di gioielli, Velentina è andata a fare i prelievi di sangue, ma come lei stessa ha raccontato è stato molto più difficile del previsto: "4 buchi diversi per trovare una vena buona per il prelievo. Non so perché ho le vene che, anche se sono visibili, non si sentono e al momento del prelievo spariscono – ha spiegato su Instagram - Inoltre il sangue non esce bene e dopo un pochino smette addirittura di uscire. Dopo 4 buchi siamo riusciti a riempire al minimo le fialette".