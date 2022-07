Valentina Ferragni si mette a nudo. Il seno in bella vista infiamma Parigi (e il web)

Anche Valentina Ferragni ha ceduto alla moda del nudo. La più piccola dele sorelle Ferragni, infatti, sembra voler seguire le orme della sorella Chiara, icona di stile e grande provocatrice, e lo fa sfoggiando un look super sexy dove il seno nudo è coperto solo da due copricapezzoli d'oro a forma di cuori e un top velatissimo per un perfetto effetto "vedo non vedo".

Valentina, da sempre fiera del suo corpo e paladina della body positivity, sceglie mi mostrarsi come mamma l'ha fatta in un look tra l'elegante e il trasgressivo che la fa apparire sicura di sé e super sexy.

Il look della più piccola delle Ferragni è firmato Maison Schiaparelli ed è stato scelto dalla ventisettenne in occasione della nuovo show della stilista Elsa Schiaparelli, a Parigi, il primo appuntamento della Settimana dell'Alta Moda in corso in questi giorni, dove Valentina ha partecipato insieme alla sorella Chiara.

Sono tanti i commenti di grande apprezzamento da parte dei fan di Valentina che hanno adorato questa versione più provocante di sé definendola "divina", "chich", "pazzesca" e tanto altro ancora.