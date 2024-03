Valentina Ferragni si sposa? La foto (sospetta) dell'abito bianco

Se Chiara Ferragni sta vivendo un periodo di crisi matirmoniale e professionale, sua sorella Valentina, invece, sembra proprio stia vivendo un momento d'oro da tutti i punti di vista. La più piccola di casa Ferragni, infatti, è all'apice del successo, ha una carriera sempre più importante nel mondo della moda, ha un nuovo look che tutti stanno apprezzando, e ha, da quasi un anno, un nuovo amore con il giovane Matteo Napoletano, 7 anni più giovane di lei, che la rende felicissima. Cos'altro potrebbe desiderare? Forse il matrimonio. Ed è proprio di presunte nozze tra Valentina e Mattro, che si sta vociferando in questo periodo, specialmente dopo alcune foto postate dalla piccola Ferragni sui suoi profili social.

Valentina, infatti, ha pubblicato nelle sue stories Instagram alcuni scatti all'interno di un atelier di abiti da sposa. Non un negozio a caso ma l'atelier dello stesso brand che sua sorella Francesca ha scelto per il suo vestito da sposa, l'Atelier Eme.

"Special meeting today" ha scritto Valentina in una foto che inquadra un romantico e appariscente abito da sposa bianco con un corpetto ricoperto di swarovski. E in tantissimi hanno subito ipotizzato che la sua visita dell'atelier, fatta insieme alle sue più care amiche, non sia stata casuale ma nasconderebbe il progetto (nascosto) di matrimonio di Valentina e Matteo.

Sarà davvero così? Dopo il caos mediatico dietro la situazione di crisi di sorella Chiara con lo scandalo Balocco e la separazione con Fedez, arriverà una bella notizia in casa Ferragni? I fan della più piccola dell'impero Ferragni sognano già i fiori d'arancio ma per ora non ci resta che sognare e attendere un'evetuale conferma da parte di Valentina. Sarà un sì?