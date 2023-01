Valentina Ferragni e il tutorial ai limiti dell'assurdo: "Avete i guanti? Usate il telefono con il naso"

Non c'è niente da fare, quando sei un'influencer non puoi stare un attimo senza usare il cellulare e quando diciamo "attimo" lo intendiamo alla lettera. Dimostrazione di ciò? Ce l'ha data Valentina Ferragni, la sorella più piccola di Chiara che sembra proprio non riesca a stare un secondo senza usare il suo smartphone e pubblicare sui social ogni momento della sua vita, saliente o meno. Valentina, infatti, ospite alla sfilata di Alexandre Vautthier, si è ritrovata ad avere a che fare con un outfit total black che le impediva di usare le mani per pubblicare stories sui social. Perché? Perché il vestito comprendeva un paio di lunghi guanti di velluto e così, l'influencer si è ritrovata a doversi ingegnare per trovare un modo per mettere quel like o per postare l'ennesima storia Instagram della sua vita super glam. Come ha fatto? Se non si possono usare le mani, la parte del corpo più comoda e a portata di mano per poter usare il touch del telefono è il naso. O perlomeno, questo, è quello che pensa Valentina Ferragni che al riguardo ha deciso di fare un vero e proprio tutorial per i suoi followers, nel caso in cui dovessero trovarsi nella sua stessa situazione.

E così, la piccola Ferragni si è messa a usare il telefono con il naso, davanti a tutti, fiera di una "scoperta" che le ha rivoluzionato la vita e che, a noi spettatori, ha forse un po' fatto cadere le braccia per terra.

"Mostrami una skill inutile: inizio io" ha scritto Valentina come descrizione del suo video, pubblicato con fierezza su TikTok, dove ha dichiarato ai suoi fan: "Tutorial per come utilizzare il cellulare quando si hanno i guanti, utilizzare il naso, si può anche scrivere, tadà".

E così, Valentina Ferragni, ha dato la dimostrazione a tutti che, ormai, al giorno d'oggi, stare anche solo un minuto senza usare il cellulare è impossibile e tanto meglio mettersi a usare il naso per scrivere una caption per Instagram che ritardare il post, anche solo di qualche minuto.