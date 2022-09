"Dio, Patria, Famiglia con il cu*o degli altri", Valentina Nappi contro Meloni e Venezi

Anche Valentina Nappi, la pornodiva tra le più famose d'Italia, ha voluto rispondere a Beatrice Venezi, e di conseguenza anche a Giorgia Meloni, scrivendo un tweet in cui ha messo nero su bianco (e senza troppi giri di parole) la sua opinione. "Dio, Patria e Famiglia" sono i suoi valori e lo ha detto a gran voce Beatrice Venezi, la direttore d'orchestra - come ha chiesto lei di essere chiamata - che in una recente intervista ha dichiarato "di essere contenta di non avere una madre come Cirinnà". Tale frase è direttamente collegata al cartello che Monica Cirinnà trasportava durante una manifestazione, del 2019, con su scritto: "Dio, patria e famiglia...che vita di m...".

La dichiarazione di Venezi è stata condivisa sui profili social di Giorgia Meloni che ha commentato così la polemica scoppiata intorno al direttore: "Brava Beatrice. La dimostrazione che chi non è allineato con la sinistra viene sistematicamente fatto oggetto di linciaggio per le sue idee. È inaccettabile".

Tali dichiarazioni di Venezi hanno portato ad un vero e proprio scontro social e mediatico e come accennato anche Valentina Nappi, tramite il suo account Twitter, ha deciso di replicare a Venezi condividendo una riflessione colorita: "'Dio, Patria, Famiglia' ma sono tutti divorziati, evasori fiscali e cattolici con il cu*o degli altri".