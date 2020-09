La pornostar Valentina Nappi si è sposata ma rassicura i fan: "Non mi ritiro"

È con una legittima rassicurazione ai fan che Valentina Nappi annuncia di essersi sposata. "Non vi preoccupate, niente è cambiato (non mi sto ritirando), avevamo solo bisogno di formalizzare questa cosa dopo undici anni insieme", scrive la pornostar su Instagram, a corredo di uno scatto in cui ha ancora indosso l'abito sgargiante con cui ha pronunciato il fatidico sì. Accanto a lei Giovanni Lagnese, 39 anni, matematico di formazione e personaggio eclettico che di recente ha lacianto una guida alla ristorazione, a cui è legata da ben undici anni.

La coppia è convolata a nozze il primo settembre a Giungano, comune della provincia di Salerno, terra d'origine della pornodiva nata a Scafati. A celebrare il rito civile è stato il primo cittadino Giuseppe Orlotti. Location il municipio del paese, la celbrazione è avvenuta in forma privata.

Abito colorato con spacco e scarpe decolleté con un bordo fucsia per la sposa, mentre lo sposo aveva un abito lungo con sfumature rosa-oro, e un taglio di capelli che rappresentava un viso alieno. Chi si somiglia si piglia.

"Sono fidanzata da tempo ed anch’io sono cornuta", ha raccontato Nappi di recente a proposito del suo privato, inevitabilmente al centro della curiosità dei più. "Ho sempre detto che bisogna fare un Cornuti Pride, bisogna essere fieri di essere cornuti. E’ bello avere un partner sessualmente attivo, curioso, creativo a letto. Sono cornuta e me ne vanto. Quando l’ho conosciuto stavo cercando di entrare nel porno. Mi ha già conosciuto tr*ia”.

In basso una vecchia foto di Valentina Nappi col marito