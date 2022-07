Valentina Pace si è sposata: i dettagli delle nozze, dall'abito agli invitati

Valentina Pace e Stefano Moruzzi si sono sposati. L'attrice, nota per aver interpretato la figlia di Marina Giordano (Nina Soldano) nella soap di Rai3 Un posto al sole, ha detto sì all'imprenditore al suo fianco da sette anni e padre della sua seconda figlia Matilde. "Mi bacerai sempre così per i prossimi 50 anni?" si legge nell'ultimo post Instagram che immortala il bacio degli sposi, protagonisti di una cerimonia a cui hanno partecipato numerosi amici della coppia. Al loro fianco anche Alice, la bimba che Valentina ha avuto da una precedente relazione.

Il matrimonio di Valentina Pace e Stefano Moruzzi

Il matrimonio con rito civile di Valentina Pace e Stefano Moruzzi è stato celebrato a Marino, in provincia di Roma, nella cornice di Villa Pocci che si affaccia sul lago Albano. Le figlie della sposa hano fatto da damigelle, partecipando poi alla festa che ha coinvolto famigliari e amici, tra cui qualche collega del set di Un posto al sole, come Nina Soldano, Michelangelo Tommaso e Samanta Piccinetti. Favoloso anche l'abito indossato da Valentina: "Mi hai trasformato in una regina" ha scritto infatti la sposa riferendosi alla titolare dell'atelier che l'ha aiutata a sceglierlo.

L'attrice si era presa una pausa dal set quando scoprì di essere incinta della sua Matilde nel 2018, al fine di godere pienamente della gioia della maternità vissuta con la prima figlia e il compagno: "So che si darà da fare e che sarà un buon padre" aveva detto di lui annunciando la gravidanza. E sulla sua primogenita che oggi ha 12 anni: "Alice è felice di avere una sorellina e ha detto che se ne prenderà cura: mi piace l'idea di saperle complici" confidava.

Di seguito un video condiviso da Valentina Pace