Valentino Rossi: “Il Covid mi ha fatto sentire solo. Ora voglio un figlio”

Valentino Rossi è pronto a ripartire e non solo con la sua moto in vista del Mondiale di domenica prossima. Il covid, che lo ha colpito lo scorso ottobre, ormai è alle spalle e il pilota guarda avanti. “È stata dura perché ero isolato da tutto. Io, che da quando sono nato è sempre una festa, perché chiunque incontro mi sorride e mi sembra di portare allegria: mi sono sentito un appestato. Un diverso. Credo di aver capito cosa sia la solitudine: non mi era mai successa una cosa del genere“, ha raccontato in un’intervista a Repubblica. Un periodo di stop forzato e di profonda riflessione, quello vissuto dal campione di Tavullia, che ora rivela: “Vorrei un bambino”.

Valentino Rossi: “Voglio un figlio, ho trovato la ragazza giusta”

“È un po’ che ci penso, credo di avere trovato la ragazza giusta. Uno o due figli: si può fare. Anche perché dopo passano gli anni e ti annoi, così invece ne vale la pena”. La ‘ragazza giusta’ è Francesca Sofia Novello, modella e poi influencer, con cui fa coppia dal 2016. Un amore molto privato, che difficilmente finisce sulle pagine dei giornali né sui social.

“Ho avuto molte fidanzate con cui sono stato insieme diverso tempo ma ho capito subito che non ci avrei passato tutta la vita insieme e in 3-4 situazioni mi sono salvato per un pelo”, ha ricordato Rossi. “Con la mia morosa di oggi è una cosa diversa. Il matrimonio? Al momento mi interessa di più un figlio ma se a un certo punto mi guarda negli occhi e mi fa capire che ci tiene, allora va bene”.

Valentino Rossi vaccinato in Qatar

Valentino Rossi ha già ricevuto la prima dose di vaccino Pzifer in Qatar. “Siamo dei privilegiati - ha ammesso - È successo in Qatar, dove eravamo all’inizio del mese per i testi: merito di un accordo tra il governo locale e i gestori del motomondiale”. La seconda dose la farà a Doha, dopo la seconda gara. “Dicono che per chi è stato contagiato, può esserci qualche piccola reazione: non mi interessa, è troppo importante“, ha detto.

In Italia la situazione è un po' diversa. “Spero che lo facciano tutti e al più presto. Penso gli anziani. E ai miei genitori, che ormai cominciano ad avere una certa età. Ma anche ai ragazzi”, ha detto Rossi. “Questa storia ci sta logorando. Noi della MotoGp possiamo almeno portare un pizzico di gioia, leggerezza: siamo come il calcio e la F1, un intrattenimento. La gente quando mi vede mi vuole bene perché ho fatto passare loro un sacco di domeniche belle. E ora ne avrebbe bisogno“.