Valentino Rossi parla della figlia Giulietta: "E' tranquilla come me e Francesca"

Appeso il casco al chiodo, per Valentino Rossi è iniziata una nuova avventura. L'ex pilota di moto Gp è diventato papà poche settimane fa e l'arrivo della figlia Giulietta ha rivoluzionato la sua vita. "E' una sensazione nuova, unica" racconta a Il Giornale, dove rilascia le sue prime dichiarazioni da padre.

La bambina è nata lo scorso 4 marzo ed era il desiderio più grande di Valentino Rossi e della sua compagna, Francesca Sofia Novello: "La desideravo - spiega nell'intervista - sono abbastanza grande, era anche il momento giusto e questa cosa casuale di smettere con la moto e diventare babbo è stata di un tempismo bellissimo". Innamorato pazzo della figlia, la descrive così: "La bambina è bella, simpatica, ha un buon carattere. E' tranquilla come me e Francesca. Dà gusto". E parole d'amore le riserva anche per la compagna: "Francesca è una grande mamma".

Matrimonio in arrivo?

Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello si sono conosciuti nel 2017. Il feeling c'è stato da subito, ma il campione era titubante per via di una lunga relazione finita da poco, come ha raccontato in una recente intervista: "Non ero pronto per qualcosa di serio. L'ho incontrata un po' troppo presto. Le ho detto che avevo bisogno di un anno e mezzo per stare da solo, per ricaricare le batterie prima di avere un'altra storia. L'ho conosciuta dopo sei mesi, cercavo di trattenerla, ma non troppo. Ho giocato un po'. Poi è arrivato il momento in cui lei mi ha dato l'ultimatum e allora le ho detto: Ok, sono pronto". Legati da 4 anni, ora che sono diventati genitori potrebbero pensare al matrimonio, anche se, riservati come sono, è molto probabile che si saprà a cosa già fatta.