Valentino Rossi, il nome in pole position per la figlia

E' un periodo certamente indimenticabile per Valentino Rossi, che quest'anno ha deciso di mettere un punto alla sua straordinaria carriera e tra pochi mesi diventerà papà. Il campione di MotoGp aspetta il primo figlio dalla compagna Francesca Sofia Novello. Una bambina di cui il centauro è già innamorato pazzo.

Stasera a Le Iene, il pilota tra i più titolati al mondo ripercorre le principali tappe della sua carriera in un'intervista in cui non mancano le domande sul suo privato e sul momento che sta vivendo. "Sapere di diventare papà è sicuramente più emozionante, vincere il mondiale più adrenalinico" ha risposto, aggiungendo un retroscena sul nome (che non hanno ancora scelto): "Ce ne sono ancora due tre in ballottaggio". Bocca cucita su quali, ma su quelli scartati nessun segreto: "Valentina per me, Sofia per lei". Poi, però, si lascia sfuggire quello in pole position: "Ci piaceva Vittoria. Vediamo dai".

La storia d'amore tra Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello

Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello si sono conosciuti durante una gara a Monza, quando lei era tra le 'ombrelline' presenti in pista, e fidanzati ufficialmente nel 2018. Nonostante una differenza d'età di 15 anni, sono più innamorati che mai. Di lei lo sportivo, in questi anni, aveva detto più volte: "E' la donna giusta" e l'annuncio della gravidanza lo conferma. La notizia dell'arrivo della prima figlia è stata accolta con gioia dalla coppia. "Hello pancina. Qualche giorno fa mentre guardavo il tramonto, mi sono vista riflessa e ogni volta scatto una foto della pancia incredula... mi fa ancora super strano il pensiero di aspettare una bimba, è una sensazione stupenda" ha scritto la futura mamma su Instagram.