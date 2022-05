Valentino Rossi in versione papà: eccolo al mare con la piccola Giulietta

Valentino Rossi con indosso i panni da papà è una visione ancora un po' strana, siamo tutti troppo abituati a vederlo con la tuta da corsa. Ma The Doctor, 43 anni, il 4 marzo è diventato papà della piccola Giulietta. Un'emozione grande, una corsa alla vita che ha inondato di gioia la vita di Valentino e di Francesca Sofia Novello.

Le foto di Valentino con la piccola non sono molte, anzi, sono quasi rare, Francesca invece è più generosa e ogni tanto mostra la piccolina. Per questo motivo non è passato inosservato lo scatto che Rossi ha condiviso con Giulietta: dietro di loro il mare, che la bambina guarda ammirata, mentre papà e figlia sono stretti in un tenero abbraccio su quello che sembra uno yacht.

Giulietta quanto è nata, nella notte del 4 marzo, pesava 3 chili e 500 grammi. Secondo persone vicine ai genitori, la scelta del nome sarebbe stata ispirata dalla santa del 16 febbraio, il giorno del compleanno del Dottore. La storia d'amore tra Valentino e Francesca è iniziata sei anni fa, i due si sono conosciuti nel 2016 a Monza durante una gara dove lui gareggiava e lei era tra le "ombrelline" presenti in pista. Tra i due ci sono 15 anni di differenza, ma si sa quando c'è l'amore l'età è solo un numero.