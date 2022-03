Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello a casa con la figlia appena nata: "Inizia la nostra vita in tre"

Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello sono diventati genitori della loro prima figlia venerdì 4 marzo. “Mamma e Babbo, sono al settimo cielo! Benvenuta Giulietta Rossi” è stato il messaggio per i follower condiviso dalla coppia, subito destinataria degli auguri scritti a corredo della prima foto raffigurante il piedino della piccola.

E ora per “mamma e babbo” è il momento di iniziare davvero un nuovo capitolo della loro vita, di una quotidianità arricchita dalla dolce presenza della bambina. “Finalmente siamo a casa. Grazie a tutti per i messaggi e per l’affetto” si legge accanto alla foto che mostra variopinti mazzi di fiori inviati per il lieto evento nella loro abitazione di Tavullia, in provincia di Pesaro Urbino. E ancora: “Giulietta è meravigliosa e dolcissima. Ci tengo a ringraziare tutto il reparto di ostetricia dell’ospedale di Urbino, sono degli angeli. Inizia la nostra vita in tre”.