Profumo di fiori d’arancio per Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello, pronti al matrimonio dopo due anni di fidanzamento. A riportare i dettagli sul grande passo della coppia è il settimanale Chi che fa riferimento ai rumors provenienti da Tavullia, paese della provincia di Pesaro e Urbino ormai creato a immagine e somiglianza del pilota di moto quale concittadino più illustre.

Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello si sposano: i dettagli

Dopo la separazione dalla Yamaha che ha segnato un momento decisivo per la carriera del dottore, Valentino Rossi è pronto per segnare un altro passo importante nella sua vita, stavolta però nella sfera privata. Secondo quanto riportato nella rubrica ‘Chicche di Gossip’, infatti, Valentino Rossi avrebbe chiesto ufficialmente la mano della fidanzata Francesca Sofia Novello che, naturalmente, avrebbe accettato. D’altronde, che la modella fosse la “donna giusta” per mettere su famiglia era stato già confermato dallo stesso Valentino: “Avere dei figli? Sicuramente, mi prendo ancora un po’ di tempo perché è difficile conciliare la vita che faccio con quella di babbo - aveva confidato qualche mese fa - E comunque per fare dei figli ci vuole la donna giusta e io forse l’ho trovata”.

Ora, dunque, non resta che attendere la data ufficiale delle nozze… La parola va ai diretti interessati.

La storia d’amore di Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi

Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi si sono conosciuti per caso nel 2016 durante una gara a Monza, quando la modella era un'ombrellina. Nonostante la differenza di età di 15 anni (lui 41, lei 27 anni) i due sono più innamorati che mai.

Durante il primo lockdown dello scorso marzo la coppia ha sperimentato la convivenza che, come ha raccontato la stessa modella, ha dato ottimi frutti: "Per la prima volta abbiamo vissuto a lungo insieme, da soli, e non ci sono state sorprese: stiamo benissimo, siamo innamorati e sereni", aveva raccontato Francesca Sofia che gli italiani hanno conosciuto nelle vesti di valletta all’ultimo Festival di Sanremo.

Francesca Sofia Novello è nata ad Arese, in provincia di Milano. Diplomata in Lingue e iscritta alla Facoltà di Giurisprudenza, all’inizio della sua carriera Francesca è stata una ‘ombrellina’ (ragazza chiamata nelle competizioni sportive a reggere un ombrello per riparare dal sole i piloti oppure un cartello sulla griglia di partenza in cui vengono riportati numero di gara e generalità del pilota). In seguito, ha iniziato a lavorare come modella soprattutto di intimo.