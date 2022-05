Valentino Rossi papà innamorato: "E' un bell'impegno, ma che figata"

E' tutto nuovo per Valentino Rossi. Non tanto la vita lontano dalla pista, ma l'arrivo della figlia Giulietta che ha stravolto la sua quotidianità e quella della compagna, Francesca Sofia Novello. La bambina, nata lo scorso 4 marzo, sta per compiere 3 mesi e ogni giorno è una scoperta per i genitori.

L'ex pilota di Moto Gp sta dedicando tutto il tempo alla famiglia e ai microfoni di Sky Sport ha fatto sapere: "Ci stiamo divertendo. Fare il genitore è proprio una figata". Nuovi ritmi e anche qualche rinuncia, ma è la cosa più bella che potesse capitargli: "Fare il padre è un bell'impegno, ma le nonne sono impazzite per la nipotina, abbiamo dato loro una seconda giovinezza". L'aiuto dei rispettivi genitori è fondamentale per la coppia - come per tutte le coppie - ma Valentino Rossi con la figlia può dirsi fortunato: "Io e Francesca abbiamo un carattere tranquillo, tutto questo si riflette su Giulietta: la notte dorme quasi con me, quello fa la differenza".

Perché si chiama Giulietta

Secondo alcuni beninformati, i genitori avrebbero scelto il nome Giulietta in onore della santa del 16 febbraio, il giorno del compleanno di Valentino Rossi. Chissà se a febbraio del prossimo anno, magari a San Valentino, la coppia farà anche il grande passo. Di matrimonio si vocifera da un po', ma i diretti interessati non hanno mai commentato i rumors.