Valentino Rossi, la prima foto da papà

Riservatissimo da sempre, Valentino Rossi fa una eccezione alla regola ora che è nata la sua piccola Giulietta e si lascia immortalare insieme alla bambina e alla compagna Francesca Sofia Novello. In rete circola infatti in queste ore quella che è da considerarsi la prima foto da papà del campione di motociclismo: con lui e la modella, c'è anche il ginecologo che ha seguito il parto, ovvero il dottor Vincenzo Trengia.

Giulietta è nata la notte del 4 marzo, pesava 3 chili e 500 grammi. Il nome, così dicono i ben informati, è stato ispirato alla santa del 16 febbraio, il giorno del compleanno del Dottore. "Un'emozione indescrivibile. Non la si capisce finché non la si prova", ha commentato nonna Stefania, la mamma di Valentino. "Non so ancora dire quali cambiamenti porterà, ma sicuramente positivi", ha detto il nonno Graziano Rossi.

La cicogna è arrivata a sei anni dall'inizio della favola d'amore. La modella e il campione si sono conosciuti nel 2016 durante una gara a Monza, mentre lei era tra le “ombrelline” presenti in pista. Nonostante una differenza d'età di 15 anni, tra loro scattato un sentimento cresciuto piano piano. Modella e influencer, Francesca Sofia è nata ad Arese, in provincia di Milano, il 13 ottobre 1993. Diplomata in Lingue e iscritta alla Facoltà di Giurisprudenza, all'inizio della sua carriera è stata una 'ombrellina', oggi è una modella ed influencer da circa 400mila follower. Con Valentino, vive a Tavullia, in provincia di Pesaro Urbino.