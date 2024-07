Valentino Rossi di nuovo papà: la compagna è incinta. L'annuncio (simpaticissimo)

Valentino Rossi diventa papà per la seconda volta. La compagna Francesca Sofia Novello è di nuovo incinta a poco più di due anni di distanza dalla nascita della primogenita Giulietta. "È sicuramente una femmina Dottore!", ha scritto il campione di motociclismo a corredo di alcune foto che lo mostrano con la futura mamma e la loro bimba, lui con camice da "dottore" e stetoscopio sulla pancia della compagna, tutti felicissimi di accogliere un'altra femminuccia in famiglia. Rossi, infatti, contestualmente alla gravidanza della compagna, ha anche comunicato che, appunto, sarà una bimba la piccola che arriverà ad allietare la loro splendida famiglia

Francesca Sofia Novello e l'amore con Valentino Rossi

Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello si sono conosciuti nel 2017 durante una gara a Monza, mentre lei era tra le "ombrelline" presenti in pista. Nonostante la differenza d'età (lui ha 45 anni, lei 30), i due sono più innamorati che mai. Entrambi sono molto riservati, soprattutto sui social. "La mia privacy viene prima della mia popolarità. Non so se quando sarò mamma posterò le immagini di mio figlio, penso che l'emozione del mio bambino preferirò tenerla per me. Per il momento la penso così", raccontava lei tempo fa in un'intervista al Corriere della Sera.

Valentino Rossi si è ritirato dalla Moto Gp nel 2021. Il 4 marzo del 2022 è diventato papà, una gioia immensa a cui si è dedicato totalmente. "Ci stiamo divertendo. Fare il genitore è proprio una figata" condfidò ai microfoni di Sky: "Fare il padre è un bell'impegno, ma le nonne sono impazzite per la nipotina, abbiamo dato loro una seconda giovinezza". Determinante per vivere pienamente l'esperienza di genitore è il legame fortissimo con la compagna: "Io e Francesca abbiamo un carattere tranquillo, tutto questo si riflette su Giulietta: la notte dorme quasi con me, quello fa la differenza". Un clima sereno quello che si respira nella famiglia Rossi-Novello, pronto ad accogliere una nuova piccola grande vita.