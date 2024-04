Valeria Bruni Tedeschi risponde alla sorella Carla dopo l'intervista a Belve

"Mi sento usata, non rappresentata, fa solo film ispirati alla mia famiglia… Mi sono vista come una ubriacona. Questa è una mia grande fragilità, perché esporla così?": queste le parole con cui Carla Bruni ha fatto riferimento alla sorella Valeria Bruni Tedeschi nell'intervista a Belve trasmessa ieri. Per il film I villeggianti la regista si è ispirata alla sua famiglia, mettendola in scena in un modo che alla ex top model ed ex première dame di Francia non è piaciuto affatto: "Ha preso Valeria Golino e le ha fatto interpretare il ruolo della sorella minore della protagonista, e la sorella minore sarei io. Amo mia sorella, mi piace il suo lavoro. Solo non è sempre facile vedersi. Non rappresentati: usati", ha aggiunto. E ancora: "Questo ha creato un po’ di ripercussioni. La donna interpretata da Valeria Golino era un'ubriacona, mi ha turbato perché effettivamente avrei potuto essere io", ha ammesso.

Le parole di Carla Bruni hanno trovato il commento della diretta interessata all'indomani della trasmissione di Rai 2. "Adoro mia sorella. So che a volte è stata ferita dai miei film e mi è sempre dispiaciuto molto", ha detto a La Stampa la regista secondo cui "i personaggi che rappresento sono sempre dei personaggi di finzione, anche se spesso prendono ispirazione da persone della mia vita. Cerco di elaborare la realtà per creare personaggi commoventi e veri". Bruni Tedeschi ha anche affermato che il personaggio della sorella ne I villeggianti è molto forte grazie anche all'interprete: "Scegliendo la Golino per interpretare “La sorella” ho deciso di scegliere una persona e un'attrice che mi incutono una grande tenerezza". La stessa che prova per sua sorella: "Provo grande amore e tenerezza per Carla. Penso che sia fragile ma anche molto forte e intelligente e che abbia un grande talento musicale e di scrittura". Infine: "Se l'ho ferita, ancora una volta, mi scuso. Penso che la vita sia più importante dei film e non mi è facile pensare che facendo un film io possa ferire o fare del male a una persona che amo".