Uomini e Donne, Valeria Cardone torna a parlare di Matteo Ranieri dopo la rottura

A pochi mesi dalla fine del programma Uomini e Donne la coppia formata da Valeria Cardone e Matteo Ranieri è scoppiata. I due avevano parlato della rottura già un mese fa, ma Cardone nelle sue storie Instagram è tornata sull'argomento stanca di ricevere accuse e critiche per non aver parlato chiaramente del perché si siano lasciati lei e il tronista. L'ex corteggiatrice, che in questo momento ha il covid, ha condiviso delle storie in cui ha espressamente richiesto che non le venissero più poste domande su Matteo. "Non mi piace dover dare spiegazioni - inizia così lo sfogo sul social - In particolare mi riferisco alla signora Deianira e a tutti coloro che la pensano come lei, accusandomi di non aver spiegato i motivi per i quali io e Matteo ci siamo lasciati".

"È vero, siamo nati in un programma televisivo e ci siamo esposti - ha continuato poi - ma non significa che debba entrare nello specifico della rottura. I motivi restano nostri, per fortuna resta la privacy. Io non sono una persona rancorosa o vendicativa, che sputa nel piatto in cui ha mangiato. Non lo farò mai, quindi se vi aspettate che io parli male della persona con cui ho condiviso determinate cose importanti, non succederà mai".

La comunicazione di fine relazione è stata molto telegrafica da parte di entrambi, Ranieri si era limitato a scrivere "Io e Valeria non stiamo più insieme" per poi aggiungere "È una decisione che abbiamo preso insieme". Non sono mancati dubbi neanche sul reale periodo in cui i due si sarebbero separati, ma anche stavolta è stata Cardone a mettere i puntini sulle "i": "Ci tenevo a comunicare che il momento in cui ci siamo lasciati è stato quando lo abbiamo comunicato, non è vero che ci siamo lasciati prima".