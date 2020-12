Svaligiata la casa di Valeria Fabrizi, la denuncia della figlia: “Un attacco al cuore e agli affetti”

La casa romana di Valeria Fabrizi è stata svaligiata dai ladri. A raccontare l’accaduto è stata Giorgia Giacobetti, figlia dell’attrice interprete di Suor Costanza nella seguitissima serie ‘Che Dio ci aiuti’.

“Casa di mia madre svaligiata. Tutto sottosopra ... mobili rotti cose ovunque. Completamente inagibile. Sembra di stare in una casa colpita da un terremoto”, si legge in un post Facebook: “Oltre al grande danno materiale un attacco al cuore e agli affetti e ai ricordi di una vita. Polizia e intervento della scientifica impeccabile . Cosa poter augurare a chi ha fatto tutto ciò ......?”.

Furto in casa di Valeria Fabrizi: la dinamica

Come racconta Roma Today, i ladri sono entrati nell’appartamento di Valeria Fabrizi, nel quartiere romano della Balduina, mercoledì 16 dicembre. Intervenuti sul posto gli agenti del Commissariato Monte Mario di polizia, assieme ai colleghi della scientifica, hanno accertato di come i ladri siano entrati nell'appartamento dopo aver forzato la porta d'ingresso. Dall’abitazione dell’attrice sono stati rubati monili in oro, un orologio Rolex, un orologio Bulgari e vari preziosi.