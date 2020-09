Valeria Golino: "Mi manca non essere madre" (ma nessuna parola sulla paternità dell'ex Scamarcio)

Da sempre schiva al gossip, Valeria Golino sa benissimo che nei confronti della sua lunga storia d'amore con Riccardo Scamarcio - finita due anni fa - c'è molto interesse, ancora oggi che lei è legata a un altro uomo - l'avvocato Fabio Palombi - e lui è da poco diventato papà. In un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, l'attrice parlando d'amore e della curiosità sulla sua vita privata, si sbottona un po': "Ora che sto con un avvocato me lo chiedono meno. Non ha 25 anni meno di me, come scrivono. Sono tanti, ma non 25. Mi fanno queste domande forse perché non mi sono mai sposata. Mi manca non essere madre, mentre non essermi sposata non è una tappa a cui ambivo". Mai dire mai, l'attrice è d'accordo: "Chi lo sa, magari un giorno mi sposerò per allegria, come dice una commedia di Natalia Ginzburg".

Con Riccardo Scamarcio, a cui è stata legata per dodici anni, il desiderio di avere un figlio era molto forte, come ha fatto sapere poco dopo la fine della loro relazione: "Non è venuto - aveva rivelato - e certe scene hanno aperto antiche ferite".

In questi giorni Valeria Golino è al Festival di Venezia, dove c'è anche Chiara Ferragni, così lontana dalla sua realtà. E sull'influencer italiana più famosa (e ricca) al mondo, l'attrice ammette: "E' un mondo a me sconosciuto. Tanto di cappello a chi fa soldi sulla vacuità, ma non avendo né Instagram né Facebook, non so nemmeno come funziona 'sto lavoro, non so cosa sia. E' stato sdoganato un comportamento che fino a pochi anni fa ritenevano tutti volgare. E ora ci sembra del tutto normale".