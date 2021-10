Valeria Golino: "Un medico estetico mi aiuta a mantenermi, con gli anni la manutenzione è inevitabile"

Valeria Golino parla senza filtri del rapporto con la propria fisicità, inevitabilmente segnata dal trascorrere del tempo e, proprio per questo, maggiormente destinataria di cure. Intervistata dal settimanale Oggi, l’attrice 56enne rivela come, dopo un’estate di lavoro, abbia sentito il bisogno di prendersi del tempo per sé. “Dopo un’estate di lavoro ho sentito il bisogno di resettarmi prendendomi dei giorni di calma, nutrendomi di cibo sano e facendo a meno delle sigarette”, confida l’attrice che ha deciso di iniziare a trattare il suo corpo diversamente, di evitare le abitudini meno sane e di prestare comunque attenzione ai cambiamenti del proprio aspetto fisico.

“Pretendere di sembrare vent’anni più giovane è ridicolo”

Valeria Golino non ha né tempo né voglia di coltivare certe abitudini, ma è consapevole dell’importanza ricoperta dalla cura del proprio aspetto: “Bisognerebbe avere la voglia e la volontà di preoccuparsi di se stessi in continuazione. Ma è una cosa che non mi dà piacere”, afferma: “Certo, con gli anni che passano questa manutenzione è inevitabile, visto che noi attrici siamo esposte alla percezione che gli altri hanno di noi”.

“Sono costretta a mettermi delle creme che a 30 anni non usavo, sperando che siano efficaci. Oppure vado dal medico estetico che mi aiuta a “mantenermi”, senza stravolgere i miei connotati. La percezione di sé è fondamentale, ma pretendere di sembrare vent’anni più giovane è ridicolo!” il pensiero di Golino.

Quanto alla sua situazione sentimentale: “Ho un compagno da quattro anni. Sono innamorata, ma negli anni sono cambiata anche in amore”, afferma ancora parlando del fidanzato Fabio Palombi, un avvocato di 28 anni più giovane: “Non è che crescendo si migliora e basta, ci si inaridisce anche un po’”.