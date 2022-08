Body positivity, Valeria Graci si mostra in bikini e ironizza: "Vi vedo che guardate la ritenzione idrica"

Valeria Graci è fiera del suo corpo e ha scelto di mostrarlo, senza timore, sui social in una foto che la ritrae in bikini durante le sue recenti vacanze in Sardegna. Quello della comica, che si è fatta conoscere dal pubblico con i divertenti sketch del suo duo Katia & Valeria insieme a Katia Follesa, è un altro esempio di body positivity e accettazione delle proprie "imperfezioni" fisiche che si aggiunge a quelli di altre sue colleghe vip. La comica, infatti, sulla scia di altre donne del mondo dello spettacolo come Nancy Brilli, Valentina Ferragni o Giorgia Soleri, ha scelto di mostrare il proprio corpo senza vergogna in un mondo, come quello dei social, dove la perfezione sembra essere l'unico modello da seguire. La comica lombarda, infatti, si è mostrata in costume con fierezza e ha deciso di usare la sua consueta ironia per strappare un sorriso a tutti e far riflettere su un tema molto sentito del mondo contemporaneo e che sta creando diversi problemi tra le più giovani, quello del body shaming.

Valeria, però, non si fa piegare dalle "regole" della società digitale dando valore al suo corpo e a se stessa così com'è e ha scelto di accompagnare il post con il suo bikino body con una frase davvero significativa e divertente allo stesso tempo: " Questa sono io che poso con il mio nuovo costume comprato in saldo. Vi vedo che allargate la foto sulla ritenzione idrica eh".

Così, in modo irnico e divertentissimo, Valeria dà una bella lezione di vita a chi, ormai, ha l'occhio solo per le imperfezioni del proprio corpo e di quello altrui.

La quarantaduenne, che di recente abbiamo visto dietro il bancone di Striscia la Notizia dove ha presentato alcune puntate, insieme a Gerry Scotti, ha aggiunto, inoltre, al post, numerosi hashtag a tema body positivity come #me #mybodymychoice #positive#bodytalk #thanks #gratitude per ribadire, ancora una volta, qual è la sua posizione sul tema.