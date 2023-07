Valeria Marini innamoratissima di "Gimmi": a farli conoscere Daniela Santanché, l'indiscrezione

Valeria Marini, 56 anni, è stata fotografata a Ponza con un nuovo amore. Si tratta di Gerolamo Cangiano, 42 anni, referente per la Campania di Fratelli d'Italia. Laureato in Giurisprudenza è professore alle superiori di Diritto ed economia, ed è stato eletto alla camera alle ultime elezioni.

La notizia della loro relazione ha suscitato non poco scalpore in quanto Marini da tempo era single e i riflettori si sono accesi sul 42enne. I due sono stati paparazzati, da Diva e Donna, mentre al mare si scambiano dolce effusioni, baci e coccole: un'estate di passione quella di Valeria.

Non molti sanno però, scrive il settimanale Oggi, che a farli conoscere, in un'occasione pubblica, sarebbe stata Daniela Santanché: la ministra del Turismo sarebbe infatti un'amica di Gimmi. Chissà se sarà solo un fuoco fatuo estivo o se la loro storia, iniziata da non molto, sarà destinata a durare e a far sognare Valeria Marini.