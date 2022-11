Valeria Marini sotto attacco per una foto (palesemente) ritoccata: "Un'altra che non si rassegna"

Valeria Marini sa sempre come mettersi al centro dell'attenzione. Tra outfit osé, il suo carattere istintivo e quell'amore per le telecamere che l'ha portata a girare da reality a reality passando per il Grande Fratello Vip e più recentemente per Tale e Quale Show, la regina dei baci stellari è finita al centro di una polemica social per una sua foto palesemente ritoccata che non è piaciuta molto ai suoi haters.

La 55enne, che da poco si frequenta con un uomo 35 anni più giovane di lei, ha scatenato la furia dei suoi odiatori pubblicando una foto sul suo profilo Instagram che la ritrae nei panni di Marilyn Monroe all'interno del programma di imitazioni di Carlo Conti dove è stata una delle protagoniste più chiacchierate. Peccato che questa foto aveva subito diversi ritocchini che sono stati subito notati dagli utenti del social e segnalati con dei commenti velenosissimi nei confronti della Marini.

"Un'altra che non si rassegna (al passare del tempo)", è solo una delle critiche rivolte all'ex vippona che ama mostrarsi in outfit sempre provocanti e sexy. "Online vs realtà", scrive invece qualcun altro e c'è anche chi definisce Valeriona, una non artista: "Mi chiedo se si sia stufata di avere sempre lo stesso ruolo (con gli autori che ci marciano sulle sue magre figure) o se sia disposta a tutto pur di apparire. Gli artisti veri hanno un'altra dignità".

Per ora Valeria non ha risposto alle crtiche e sembra volersi concentrare, al contrario, solo sui commenti positivi dei suoi fan.