Valeria Marini, è amore con il noto politico: travolti dalla passione in spiaggia

Estate bollente per Valeria Marini, che dopo la fine della relazione con Eddy Sinislaschi sembra aver ritrovato l'amore. La showgirl è stata paparazzata da Diva e Donna a Ponza con il deputato di Fratelli d'Italia Gerolamo Cangiano e le foto non lasciano spazio a dubbi. Tra i due la passione è totale.

Immortalati su una spiaggia dell'isola pontina, Valeria Marini non resiste all'attrazione e bacia con trasporto Cangiano, alla luce del sole: audace lei, sognante lui, insieme sono davvero la coppia che non ti aspetti, eppure il feeling è più che evidente. Nessuna conferma per il momento da parte dei diretti interessati, che probabilmente vorranno godersi l'estate insieme prima di ufficializzare la storia.

Chi è Gerolamo Cangiano

Gerolamo Cangiano è nato a Genova nel 1981 (ha 42 anni). Si avvicina alla politica fin da giovanissimo, sempre a schieramenti di centrodestra. I primi passi in Alleanza Nazionale, nel 2009 converge nel Pdl e viene nominato assessore al Lavoro, alla Formazione e allo Sport della provincia di Caserta. Dal 2013 fa parte di Fratelli d'Italia e viene eletto alla Camera durante le ultime elezioni, che hanno visto trinofare Giorgia Meloni. Valeria Marini non ha mai nascosto il suo sostegno alla premier e proprio le idee politiche, dunque, potrebbero aver fatto avvicinare la showgirl a Cangiano.