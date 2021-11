Valeria Marini: "Ho rischiato di perdere la vista per un foro maculare"

Valeria Marini è stata operata d’urgenza a un occhio per un problema che avrebbe potuto mettere a serio rischio la vista. La soubrette 54enne lo racconta oggi al settimanale Chi, entrando nel dettaglio di una delicata vicenda iniziata a marzo scorso, poco prima di partecipare a Superviventes, versione spagnola dell’Isola dei Famosi.

“Il medico ha rilevato che avevo un problema all’occhio. Non me lo ha detto subito perché secondo lui non mi avrebbe impedito di partecipare al reality. Invece poi quando sono uscita a giugno mi ha mostrato le analisi e raccomandato di farmi vedere dal mio oculista in Italia” ha spiegato Valeria che ha rimandato l’operazione fino a quando non è stato evidente che dovesse immediatamente intervenire per evitare di perdere la vista da un occhio.

Il disturbo sofferto dalla showgirl romana è definito “foro maculare”, una lesione in un’area della retina che compromette la visione. “A saperlo prima avrei dovuto evitare Supervivientes, però è andata così. Ho fatto l’intervento con una paura che non vi dico” dice oggi la ex diva del Bagaglino che, dopo qualche reticenza, ha superato ogni timore affidandosi al team medico.

Come sta oggi Valeria Marini

Piano piano Valeria Marini si sta riprendendo, anche se deve continuare a tenere la benda all'occhio. L’unica eccezione alla regola è stata in occasione del pranzo con il grande amico Alfonso Signorini: “Una delle poche uscite della settimana. Avevo tolto la benda perché pensavo di poterlo fare e invece al controllo in ospedale mi hanno sgridata, così l’ho rimessa. Una serata in libertà mi serviva…”.