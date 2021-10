Valeria Marini, il selfie con Johnny Depp è virale

La regina dei selfie 'hollywoodiani' è tornata a colpire ancora. Domenica pomeriggio l'Auditorium Parco della Musica di Roma è stato invaso da centinaia di fan di Johnny Depp, sbarcato nella Capitale perché ospite di Alice nella Città, sezione parallela e autonoma della Festa del Cinema.

Il selfie stellare

L'ex Pirati dei Caraibi si è fatto attendere per ore sul red carpet romano, prima di incontrare il pubblico della Festa e cedere a decine e decine di selfie con i fan in attesa. Tra questi anche Valeria Marini, presto diventata virale sui social grazie all'inatteso selfie che la vede accanto all'iconico Johnny. "Stellare. The Talent", ha scritto la showgirl su Instagram, con migliaia di like e commenti a traino. Tra i tanti quello di Sandra Milo, che ha scritto semplicemente "che incontro!". Per Valeria si può parlare di bis hollywoodiano, dopo l'indimenticata foto veneziana con Daniel Radcliffe, scattata nel lontano 2013, quando il giovane attore britannico aveva appena salutato la saga di Harry Potter.

Depp show a Roma

In Italia per presentare Puffins, web-serie animata prodotta da Andrea Iervolino e Monika Bacardi della Iervolino Lady Bacardi Entertainment, Depp ha rivendicato la propria autonomia nello scegliere i progetti più disparati. "La mia carriera è sempre stata lì, è stato un percorso molto interessante, ma io continuo a fare quello che mi piace fare. Spero che con Andrea e Monika ci sia la possibilità di fare altri film insieme. Sono molto grato di essere uscito da questo meccanismo che sputa battute o dialoghi abbastanza scontati, basato sulle formule, che non ha niente di interessante. A me piace fare film che siano qualcosa di particolare, che vengano da qualcosa di particolare. Non mi interessa avere un grande regista o un grande attore. Magari ho più piacere a realizzare un film con una ragazzina quindicenne che ha qualcosa da dire, o con un ragazzino che gira con il suo telefonino, che però riesce a esprimere qualcosa. Penso che ormai Hollywood sia un posto dove andare solo in vacanza, perché fondamentalmente penso che ci sia mancanza di conoscenza e capacità. Perciò preferisco seguire questa direzione piuttosto che andare a lavorare in questa macchina infernale".