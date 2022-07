"Facciamo l’amore dalla mattina alla sera": Valeria Marini sul suo nuovo fidanzato (35 anni più piccolo)

Valeria Marini è molto religiosa, spesso va a messa e si confessa, inoltre ogni sera prega. In un'intervista al Corriere della Sera spiega che recita "Ave Maria, Padre nostro e Gloria al padre. Ma va bene anche una preghiera che ti viene dal cuore a seconda del momento: essere forte, non farmi prendere dallo sconforto, la salute di mia madre... Non c’è domenica che non senta l’Angelus, spesso lo condivido anche sui social: questo papa è un santo, vorrei tanto conoscerlo".

E poi la rivelazione: non aveva pensato di farsi suora fino ad un anno fa "dopo tante difficoltà". "Mi sono detta: ora prendo i voti e mi chiudo in convento - ha spiegato Marini - Ne ho parlato con mia mamma e con un sacerdote. Ma poi ho capito che questa scelta non può essere una fuga dalle difficoltà, non sarebbe giusto. La scelta giusta è pregare, aiutare gli altri ed essere una cattolica praticante". Sulla castità però ha la propria opinione: "È contro natura".

L'intervista è l'occasione per Valeria di parlare della sua partecipazione a Tale e Quale Show: "Ho studiato canto per il provino e continuerò a prendere lezioni".

Da piccola voleva salvare gli animali, ma adesso a chi le risponde che lavoro fa risponde: "Faccio l’artista: sono una donna di spettacolo". La Sardegna, regione dove si è trasferita a 7 anni, le è entrata nel cuore e va fiera di essere sarda e di "averne assimilato i valori" come "la lealtà, la forza di volontà, il rispetto per gli altri, la testardaggine, la generosità di condividere quello che hai conquistato".

L'amore per Valeria Marini e il nuovo compagno Eddy Siniscalchi

Con i suoi fratelli (Claudio avvocato commercialista e Claudia direttrice di hotel a Roma) ha un ottimo rapporto anche se ammette che si vedono solo a Natale insieme alle sue nipoti "Marta, Emma e Sara". Per lei il vero amore è quello "suggellato in chiesa e io, purtroppo, ho fatto un inciampo non indifferente" per questo motivo non si dispiace troppo nell'essere da sola a queste riunioni di famiglia. E per quanto riguarda "all'inciampo" si riferisce al matrimonio con l’imprenditore Giovanni Cottone per il quale ha ottenuto l'annullamento dalla Sacra Rota. "L’unica nota positiva - spiega Marini sul matrimonio - è che al posto dei regali, avevo chiesto agli invitati delle donazioni per l’Amri, l’Associazione per le malattie reumatiche infantili del Gaslini, e la Fondazione Artemisia, che sostiene la ricerca sulle patologie della gestante e del feto. Sono stati raccolti 200 mila euro: almeno qualcosa di buono è stato fatto".

Al momento è innamorata ma non vuole rivelare il nome, ma quando viene citato Eddy Siniscalchi, imprenditore napoletano che lavora tra Milano, Napoli e Roma, con 35 anni di differenza non può fare a meno di dichiarare: "L’età è solo un numero. È meraviglioso, mi fa sognare, mi chiama “Vita mia”. Facciamo l’amore dalla mattina alla sera".

Parlando di Cecchi Gori afferma che "ho affrontato grosse difficoltà al suo fianco. Ma non è una medaglietta da mettere al petto, amore è anche questo" e per aiutarlo economicamente conferma di aver venduto un appartamento e poi aggiunge "anche adesso, se ha bisogno, io per lui ci sono".

"Il mio desiderio? Una serie tv alla Desperate Housewives"

Parlando di lavoro sono stati ricordati i grandi successi di Valeria, dal Bagaglino con Pingitore, al film con Sordi, da Sanremo con Mike Bongiorno e Piero Chiambretti. Le piacerebbe moltissimo tornare al Festival con Amadeus, poi le esperienze con Sofia Coppola, Zeffirelli, Giuseppe Patroni Griffi.

Per quanto riguarda le proposte indecenti non fa polemica: "Le ho sempre evitate. Se arrivano, e sono arrivate, sta a te girare i tacchi e andartene". In futuro vorrebbe interpretare un ruolo in una "bella fiction di donne, tipo Desperate Housewives" oppure "la Bond girl di 007: ancora il fisico regge. E poi un film con Ferzan Özpetek e Pedro Almodóvar".