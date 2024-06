Valerio Lundini e il sesso: "Fino a 36 anni era complicato". Il motivo

Forse qualcuno potrebbe non saperlo, ma l'autore tv e comico Valerio Lundini è anche un cantante. Del nuovo album (con la band I Vazzanikki) dal titolo "Innamorati della vita" ne ha parlato al Corriere della Sera. "Il nome ce lo aveva dato Greg, di Lillo e Greg. Buttava lì nomi divertenti da dare a band che non avrebbero fatto carriera, come è stato il nostro caso. In realtà il nome ha solo lati negativi: non viene memorizzato, non sai come si scrive, la gente non capisce il gioco di parole", ha esordito Lundini con la solita ironia.

Quindi ha spiegato: "Con I VazzaNikki tra un brano e l’altro abbiamo iniziato a cazzeggiare. Sparavamo cazzate, finché con il tempo sono diminuite le canzoni e aumentate le cazzate". Per anni si esibivano alle feste in piazza e ai matrimoni. Un business che a Lundini non dispiaceva: "Una svolta economica, perché ci pagavano più che nelle serate nei locali, facevamo 350 euro a testa, con il vantaggio di non dover portare noi il pubblico".

Valerio Lundini e il sesso

In seguito ha parlato anche dell'infanzia e di quando da bambino andava a scuola dalle suore: "Ero in una scuola cattolica che dimostrò grande apertura mentale facendoci fare educazione sessuale, però avrei preferito evitarla, mi metteva in imbarazzo, mi mostravano diapositive che mi davano fastidio, ho vissuto il sesso come una cosa complicata fino all’età di 36 anni (adesso ne ha 38, ndr)". Poi ha detto: "Sono state troppo libertine, dovevano esser ancora più suore invece. Avevo un buon rapporto con loro, solo crescendo ho capito che sono state cattive". Infine ha concluso: "Io un genio? Sono d’accordo, anzi forse mi sottovalutano".