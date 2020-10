Valerio Merola imbarazza Federica Panicucci: il gesto osè in diretta (VIDEO)

Era una mattina come tutte le altre a Cologno Monzese, quando Valerio Merola decise di infiammare lo studio di 'Mattino 5' con un gesto osè fatto in diretta sotto gli occhi strabuzzati di Federica Panicucci. Ospite del talk mattutino di Canale 5, l'attore ha condito la sua presentazione da parte della conduttrice con un certo entusiasmo, ovvero facendo con le mani il gesto che indica il sesso femminile.

Merola ha ricreato il segno del triangolo, ovvero il gesto con le mani che indica l'organo genitale femminile. Panicucci, dal canto suo, ha ben pensato di ignorare la sparata dell'uomo, andando avanti con il copione.

La clip, immortalata da Trash Italiano e da altre pagine di Instagram, è diventata presto virale sui social, scatenando i commenti della rete. "E' fan di Pitagora", scherza qualcuno in riferimento al triangolo. "Per lui un cuore ha quella forma", aggiunge qualcun altro, in ricordo alla fama di tombeur des femmes del 65enne napoletano.