Valerio Scanu si è sposato con Luigi: il dettaglio del suo abito da sposo e le foto della cerimonia

Valerio Scanu ha detto sì al suo compagno, Luigi Calcara. La data è stata ufficializzata solo oggi dopo qualche mese dalla comunicazione dalla proposta di matrimonio che il cantante ha rivolto al 32enne di Castelvetrano, docente di Ingegneria elettronica alla Sapienza di Roma, nel giorno del suo compleanno.

Il rito è stato celebrato a Roma, nella Sala Rossa del Campidoglio, e non è un caso se hanno scelto la Città Eterna: si trova a metà strada tra la Sicilia e la Sardegna. I testimoni saranno i fratelli di entrambi: Fabio, per Luigi, e Alessandro, per Valerio, con le migliori amiche (Valentina, per Scanu, e Raffaella, per Calcara). Inoltre il 7 settembre è anche il giorno in cui il padre di Valerio è morto nel 2020 per il Covid.

Sui social Scanu ha condiviso moltissimi contenuti di questa splendida giornata, ricondividendo le storie e le foto condivise dagli invitati su Instagram. In questo modo abbiamo potuto vedere le madri di entrambi gli sposi che li hanno accompagnati all'interno del Campidoglio, ma anche, e soprattutto, gli abiti scelti da Valerio e Luigi. Il secondo ha optato per un completo blu con panciotto e camicia bianca, molto elegante e raffinato. Il primo invece ha scelto un look completamente bianco composto da pantaloni, camicia, panciotto e frac, il tutto è stato poi completato da uno strascico anch'esso bianco. Ancora segreto il luogo in cui la coppia ha scelto di festeggiare le loro nozze.