Valerio Scanu si sposa: chi è il suo fidanzato

Valerio Scanu si sposa. Il cantante, vincitore di Sanremo nel 2010, ha condiviso su Instagram il momento in cui ha chiesto al suo fidanzato di diventare suo marito. Nel video si vede un gruppo di amici posizionato a semicerchio che in trepidante attesa aspetta l'arrivo di Valerio che poco dopo si inginocchia e chiede a Luigi Calcara, questo il nome del futuro sposo, di diventare suo marito. Luigi ha risposto sì e come si può capire dalle successive storie Valerio era molto in ansia: ne sono una prova i battiti accelerati del suo cuore segnati dallo smartwatch.

Il gesto è stato ovviamente inaspettato per molti dei suoi fai perché Scanu è molto riservato e nessuno, o quasi, sapeva che avesse trovato l'amore; il video inoltre è stata l'occasione per fare coming out.

L'uomo che gli ha rubato il cuore si chiama Luigi e dal suo profilo Instagram, anche se è privato, è possibile scoprire che è siciliano, ma vive a Roma. È un ingegnere e insegna ingegneria elettrica alla Sapienza nel Dipartimento di Ingegneria astronautica, elettrica ed energetica.

Il 2022 è sicuramente un anno molto felice per Scanu che quest'estate si è laureato in Giurisprudenza all’Università telematica Giustino Fortunato di Benevento, con 110 e lode. Nel 2020 ha dovuto dire addio al suo papà, che è venuto a mancare a causa di alcune complicanze con il covid.