Valerio Scanu si sposa, la serenata del suo Luigi la sera prima del 'sì': video

Il grande giorno è arrivato per Valerio Scanu e il suo compagno, Luigi Calcara. Oggi pomeriggio la coppia si unisce civilmente a Roma e in serata si terrà il ricevimento in una villa alle porte della Capitale. La decisione di sposarsi proprio oggi, 7 settembre, non è casuale. Il cantante ha scelto questa data perché è quella del compleanno di suo padre, morto per Covid. Un gesto significativo per far essere presente anche lui in questo giorno importante.

I preparativi vanno avanti da settimane e solo ieri Scanu ha stemperato un po' la tensione, grazie anche alla sorpresa organizzata dal fidanzato la sera prima del 'sì'. Una serenata nel giardino della loro casa, a Zagarolo, circondati dalle rispettive famiglie - arrivate dalla Sardegna e dalla Sicilia - e dagli amici più cari. Un momento molto emozionante, ripreso dai cellulari degli ospiti che poi hanno condiviso le immagini sui social.

Luigi ha cantato "L'emozione non ha voce", mentre sfogliava davanti a Valerio le immagini più importanti della sua vita, poi lo ha raggiunto sull'uscio della porta - dove lui ascoltava accovacciato e commosso - e gli ha donato un mazzo di fiori, per poi stringerlo forte a sé. Luigi e Valerio si sono conosciuti tre anni fa su Instagram, quando Calcara aveva commentato una foto del cantante (e nessuno dei due immaginava un lieto fine del genere).

