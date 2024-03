Valerio Scanu parla del tumore: "Ecco perché non avevo detto nulla sulla malattia"

Era il novembre 2022 quando Valerio Scanu rivelò durante un'intervista televisiva di aver avuto un tumore maligno ai polmoni e di essere stato operato. A distanza di tempo il cantante è tornato sul delicato argomento per ripercorrere le fasi più dolorose della sua esperienza, tenuta nascosta fino alla fine per tutelare la propria famiglia e proteggere sé stesso da possibili attacchi sui social.

"Sono stato operato a un polmone perché c'era un tumore. Ho voluto fare tutto in privato, primo perché era appena scoppiata la pandemia e quindi i parenti non potevano venire e non potevano starmi vicino e poi ho voluto tutelare la mia famiglia" ha raccontato il cantante nel programma di Rai 1 Storie Italiane. "Non mi andava di farlo subito perché avevo la mia famiglia lontana, non sapevamo di cosa si trattasse e come dovessi affrontare la cosa. Quindi l'ho voluto tenere per me", ha aggiunto poi entrando nel dettaglio di una scelta pensata in relazione alle possibili ripercussioni che avrebbe potuto avere. "Non si sa neanche mai come il pubblico la prende. Magari uno lo dice perché sente la necessità di farlo e il pubblico ti attacca pensando che tu ti voglia vittimizzare", ha proseguito: "Quindi io ho preferito non dirlo. Io sono stato operato da solo. Quando vivi in prima persona è dura. Magari su cento commenti ce n'è uno che ti attacca e quello ti devasta e quindi preferisci non dirlo. Io almeno ho scelto di fare così".

Il racconto di Valerio Scanu

Nella precedente intervista Valerio Scanu aveva ammesso di aver nascosto la verità sul suo stato di salute ai suoi genitori, compreso suo padre Tonino, scomparso poi a causa del Covid. L'operazione per la rimozione del tumore è stata fatta nel giugno del 2020, appena dopo la fine del primo lockdown, e solo allora venne eseguito l'esame istologico che rivelò che si trattava di un adenocarcinoma, cioè un tumore maligno. A settembre scorso il cantante ha sposato il compagno Luigi Calcara, in un giorno - il 7 settembre - scelto proprio in ricordo del padre scomparso proprio in quel giorno di tre anni prima.