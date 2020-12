Valerio Staffelli investito: il messaggio dall'ospedale

Una foto del braccialetto ospedaliero e un messaggio: "Ancora in ospedale". Così Valerio Staffelli rompe il silenzio dopo l'incidente che lo ha visto coinvolto ieri sera. Come riporta MilanoToday, nella serata di ieri l'inviato di Striscia sarebbe stato investito da un tassista proprio mentre stava cercando di consegnare un Tapiro d'Oro al ballerino étoile del Teatro alla Scala, Roberto Bolle che al momento dell'incidente si sarebbe trovato a bordo del taxi.

Per fortuna Staffelli non ha riportato ferite o traumi gravi e dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, è stato trasportato in ambulanza, in codice verde, all'ospedale Gaetano Pini. Le sue condizioni sono assolutamente rassicuranti, proprio come racconta la sua incursione social e l'appuntamento che dà al servizio in onda questa sera a Striscia su Giulio Gallera, assessore al Welfare della Lombardia, pizzicato mentre faceva jogging violando di fatto il Dpcm sulle restrizioni della zona arancione che impediscono ai cittadini di uscire dal comune in cui si trovano. "Impossibile per noi resistere alla tentazione di consegnarli il Tapiro d’oro...", scrive Staffelli, pubblicando un'anticipazione del servizio di questa sera.