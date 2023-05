Vanessa Gravina rivela: "Diventare una piccola star mi ha rovinato l'infanzia"

La carriera di Vanessa Gravina è iniziata praticamente appena nata: oggi la regista teatrale e attrice - popolare il suo ruolo di Adelaide nella serie Rai Il paradiso delle signore - ha 49 anni, ma tutto il suo passato è stato segnato da innumerevoli apparizioni tv a partire da una pubblicità di passeggini su Carosello. Dei pro e dei contro di una simile esposizione mediatica, Gravina ha parlato in un'intervista al Corriere della Sera che ha ripercorso la sua vita segnata anche dai difficili rapporti con i suoi coetanei.

"Quando la mia immagine comparve sulla copertina di Vogue, i miei compagni di scuola me la fecero trovare sul banco tutta storpiata con vari segnacci: mi disegnarono i baffi, le occhiaie, i brufoli... Avrò avuto 7 o 8 anni e rimasi molto male. Ero un'ingenua e fino a quel momento non sapevo cosa fosse l'invidia" ha ricordato l'attrice che racconta di essere stata spesso bullizzata: "Il bullismo non avviene solo nei confronti di persone con problemi fisici, ma anche nei riguardi di chi ha successo... e io ero carina e pure famosa", ha spiegato.

Vanessa Gravina aveva solo 6 mesi quando è stata protagonista di uno spot pubblicitario firmato dal regista Paolo Taviani. Ciò è stato possibile perché la zia aveva un'agenzia pubblicitaria e con il consenso dei genitori ha mandato in giro le sue foto: "Da lì ho cominciato a lavorare come una pazza. Ho fatto campagne pubblicitarie in tv e su tante riviste, compresa Vogue. Per farmi contenta, mi regalavano tanti giocattoli, comprese le adorate Barbie". Da quel momento la sua carriera non si è mai più fermata, scandita com'è stata da ruoli importanti come Colpo di fulmine diretto Marco Risi o La Piovra 4 accanto a Michele Placido. Grande successo, sì, ma il risvolto della medaglia è stata un'infanzia decisamente lontana dalla normalità.

"Un'infanzia un po' perduta, ed essendo diventata adulta subito non l'ho recuperata" ha confidato: "Sì, sono periodi della mia vita che mi sono mancati per il senso di responsabilità che ho sempre nutrito nei confronti del lavoro e poi perché mi piaceva quello che facevo, e mi piace tuttora. Essere una piccola star era complicato: venivo vista come “quella diversa”, che non aveva tempo di giocare, che partiva per i set, e il rapporto con i coetanei è stato molto tosto".

Vanessa Gravina parla di Adelaide ne "Il paradiso delle signore"

Quanto al personaggio della contessa Adelaide nel Paradiso delle signore Vanessa Gravina racconta di essersi ispirata a certe nobildonne dell’upper class milanese che - ha spiegato - "mi è capitato di conoscere e che ho immortalato nella memoria: l’aria di sussiego, l’alterigia, una certa presunzione, il sopracciglio alzato tipo Grimilde, la perfida matrigna di Biancaneve. Un mix condito da grande senso del grottesco e del comico, che mi appartiene per carattere. Impersono Adelaide da cinque anni, ormai la conosco bene".

Se si è stancata di interpretarla? "No, proprio perché non ha un’unica facciata" ha assicurato: "Cambia costantemente, non è noiosa. Oltretutto, nello sviluppo della trama, per la prima volta mi capita di essere corteggiata e amata da un uomo molto più giovane di me: cosa che non mi è mai capitata nella vita vera, dove mi sono sempre innamorata di uomini a volte molto più grandi di me".