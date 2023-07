È ufficiale Vanessa Incontrada non è più single: l'attrice rompe il silenzio

Vanessa Incontrada è molto riservata, da mesi non si hanno notizie sulla sua vita privata e solo poche ore fa grazie a Diletta Leotta e al suo podcast "Mamma dilettante" abbiamo scoperto qualcosa in più sulla sua situazione sentimentale.

Nel 2022 aveva in un'intervista a Vanity Fair aveva dichiarato che stava vivendo un momento in cui si stava dando del tempo per capire cosa volesse davvero, che avrebbe seguito la sua "trasformazione" e così ha lasciato intendere che con il suo compagno Rossano Laurini, padre di suo figlio Isal, qualcosa non stesse andando bene.

Che tra i due potesse essere tornato il sereno alcuni l'avevano ipotizzato grazie ad alcune foto pubblicate a maggio in compagnia di Rossano, ma proprio parlando con Leotta Incontrada ha messo un punto ai pettegolezzi.

"Io ho sempre avuto l’istinto materno sin da giovane. Pensa che il padre di Isal io l’ho conosciuto ad agosto e a novembre ero incinta, dopo quattro mesi", ha risposto Vanessa ad una delle domande di Diletta, che sotto questo aspetto comprende benissimo la sua ospite (anche lei dopo pochi mesi di relazione con Loris Karius è rimasta incinta ndr). E quando poi la giornalista le chiede "Da quanto state insieme col tuo compagno?" Incontrada senza alcun indugio afferma: "Beh, Isal ha 15 anni, quindi da 15, 16 anni". Una dichiarazione che non può lasciare spazio ad alcun dubbio: tra Vanessa e Rossano è tornato il sereno, come dimostra anche il selfie che la conduttrice ha condiviso sui social solo una settimana fa e che la ritrae insieme al compagno e al figlio.