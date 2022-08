Vanessa Incontrada ufficializza la crisi col compagno: "Un momento di riflessione ma sogno un figlio"

Vanessa Incontrada rompe il silenzio sulle voci di crisi con il compagno da ben quindici anni, Rossano Laurini. I due si sono lasciati? Se la showgirl spagnola non ha mai risposto apertamente a questa domanda, che in tanti si stanno facendo dallo scorso febbraio, quando lei aveva ammesso, a Verissimo, di star vivendo un periodo di crisi d'amore, oggi Vanessa ha scelto di dare qualche indizio in più ai suoi fan sulla sua attuale situazione sentimentale e chiarire come stanno le cose tra lei e papà di suo figlio. La Incontrada, infatti, in un'intervista con Vanity Fair, ha risposto alla domanda sulla sua crisi di coppia sostenendo di stare vivendo un periodo di riflessione che le sta facendo capire cos'è che vuole davvero nella vita privata ma anche nella vita in generale.

"Sono in un momento riflessivo della mia vita, posso dire questo - ha ammesso la showgirl - La riflessione mi sta aiutando a capire quello che è stato, e che cosa voglio dal mio futuro. Non solo nella vita privata. Non so dove mi porterà la mia trasformazione, sto guardando avanti"

E dopo aver chiarito di stare vivendo un periodo di trasformazione interiore, Vanessa ha anche commentato la sua scelta di essere sempre rimasta in silenzio sulla questione "crisi di relazione" a differenza di altre due sue colleghe del mondo dello spettacolo che hanno scelto, invece, di annunciare pubblicamente la fine della loro relazione: Michelle Hunziker e Ilary Blasi. Se la Hunziker non ha mai nascosto ai suoi fan la fine del suo rapporto con Tomaso Trussardi annnciandola con una nota ufficiale e Ilary Blasi ha scelto di comunicare la fine del suo matrimonio con Francesco Totti via comunicato stampa, Vanessa Incontrata ha scelto la strada della riservatezza.

"Sono scelte, non so cosa sia meglio - ha commentato Vanessa, aggiungendo - Quando si fa un comunicato c’è una grande intelligenza dietro, perché fa chiarezza e azzera interessi morbosi. L’altra scelta è il silenzio, che si fa altrettanto per tutelare la propria vita"

La quarantaquattrenne spagnola naturalizzata italiana ha anche espresso la volontà di avere un altro figlio: "Un mio grande desiderio sarebbe avere un altro figlio. Una nuova passione. Però se arriva arriva, se non arriva non arriva" ha poi concluso la showgirl che sembra proprio stia vivendo un momento di grande trasformazione come compagna, mamma ma soprattutto donna.