Vanessa Incontrada pubblica una foto al mare (dopo la bufera)

Stavolta la foto al mare l'ha pubblicata lei. Dopo le polemiche scatenate dalla paparazzata di Nuovo, che l'ha immotalata in bikini a Follonica, Vanessa Incontrada torna su Instagram pubblicando un selfie in spiaggia, sorridente, per sdrammatizzare con ironia e intelligenza il tam tam mediadico che in quest'ultima settimana l'ha vista protagonista. Aveva già replicato pochi giorni fa - sempre facendosi una risata - ma questa con questa foto vuole mettere un punto definitivo a tutta la vicenda.

"Avevo voglia di te, mare. Besitos" scrive l'attrice, mentre sfoggia un sorriso che mette a tacere tutte le chiacchiere fatte in questi giorni da chiunque. A spalleggiarla in questo post tanti amici, felici di rivederla così raggiante. "Questa è la mia Vane" commenta Andrea Bosca, che ha recitato accanto a lei nella fiction Il capitano Maria, ma ecco anche Mara Venier: "Un bacio e a presto tesoro, ci si vede da Gigi". E poi ancora cuori e messaggi d'affetto da parte di Antonella Clerici, Andrea Delogu, Irene Ferri e Lino Guanciale che le ricorda quanto sia "bellissima".

E' questa la Vanessa Incontrada che tutti conoscono e vogliono vedere, il resto non conta. Chili in più o in meno, giudizi ipocriti o no, malizia in chi scatta e pubblica o negli occhi di chi guarda e commenta (vedi replica del direttore di Nuovo, Riccardo Signoretti), è solo un chiacchiericcio di fondo. Può far male, certo, ma se si ha la forza di farselo scivolare addosso si riesce anche a riderne. Come fa meravigliosamente Vanessa.

La foto pubblicata da Vanessa Incontrada