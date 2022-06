"Orrore". Vanessa Incontrada attacca Giorgia Meloni

Il video del comizio di Giorgia Meloni a sostegno della candidata alla presidenza dell'Andalusia, Macarena Olona, esponente del partito di estrema destra "Vox", sta facendo il giro dei social anche in Italia. A pronunciarsi quella questione, oltre ai politici, anche alcuni volti dello spettacolo, tra cui Vanessa Incontrada, che attraverso el sue Instagram Stories ha voluto condannare duramente le posizioni della leader di Fratelli D'Italia. Ma andiamo con ordine.

Cosa ha detto Meloni

Queste le parole di Meloni che sono finite al centro delle critiche: "No alla lobby LGBT - ha urlato la politica - No violenza islamista! No all’immigrazione! No alla grande finanza internazionale. Sì alla famiglia naturale, no alla lobby Lgbt, sì alla identità sessuale, no alla ideologia di genere, sì alla cultura della vita, no a quella della morte, sì ai valori universali cristiani". Il discorso è poi terminato con: "Sì alla sovranità del popolo, no ai burocrati di Bruxelles, sì alla nostra civiltà e no a chi vuole distruggerla. Viva la Spagna. Viva l’Italia".

Cosa ha risposto Vanessa Incontrada

Parole di fronte alle quali la stessa Vanessa Incontrada - in questi giorni al centro della cronaca per le polemiche sul "body shaming" del settimanale Nuovo - ha voluto esprimere tutto il suo dissenso: "Che paura", ha scritto su Instagram Incontrada, in risposta all'invito a sostenere la "famiglia naturale". "Ancora più paura" fanno inoltre, secondo l'attrice spagnola, le parole di Meloni sul tema della Lobby Lgbt. "L'orrore di queste parole", digita Vanessa.

La condanna dei politici italiani

A schierarsi contro Meloni, nelle scorse ore, anche la politica nostrana. Tra questi, Lia Quartapelle, responsabile Esteri del Partito democratico, che ha parlato di "parole d’ordine fasciste" ("Sono affermazioni deliranti", ha replicato Meloni). Ed Alessandro Zan, che ha accusato la leader di Fdl di "alimentare paure per il consenso è criminale" in merito alla Lobby Lgbt.