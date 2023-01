Incidente sul set di Fosca Innocenti, Vanessa Incontrada "a terra dolorante"

Incidente sul set della fiction Fosca Innocenti 2, che da domani torna su Canale 5 con la seconda stagione. A pagarne le spese Vanessa Incontrada, che si è vista finire una moto di grossa cilindrata su un piede, fortunatamente senza gravi conseguenze.

Giovanni Scifoni, new entry del cast, racconta quanto accaduto sui social. È stato lui, infatti, il responsabile della disavventura: "Quando devo firmare il contratto per la serie mi chiedono: te la cavi con la moto? Avoja, faccio pure le pinne - scrive nel post, accanto alla foto di lui in sella a una fiammante Ducati - Il primo giorno di set mi danno questo mostro enorme. Azione, parto, la moto va lunga, io salto all'indietro, non mi faccio niente. Una donna sta a terra dolorante, la moto gli è finita sul piede. È Vanessa Incontrada. Piacere, io sono Giovanni, faccio il nuovo personaggio della serie, abbiamo molte scene insieme". L'attrice non ha commentato la vicenda, ma il collega dopo l'incidente assicura: "Io sono Lapo, quasi sempre, quando c'è la moto c'è lo stuntman".

Il post di Giovanni Scifoni

Fosca Innocenti 2, le anticipazioni

Domani, venerdì 13 gennaio, va in onda su Canale 5 la prima puntata della seconda stagione della fiction Fosca Innocenti, una serie poliziesca al femminile, ambientata in Toscana, che mescola giallo e commedia sentimentale. Vanessa Incontrada veste i panni della protagonista, il Vice Questore Fosca Innocenti, accanto a Francesco Arca, che interpreta Cosimo, il suo migliore amico a cui è legata da un sentimento molto più forte.