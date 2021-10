Vanessa Incontrada è incinta? Il suo messaggio sui social

Vanessa Incontrada è incinta? E' quanto lascia immaginare l'ultimo (criptico) post condiviso dalla conduttrice su Instagram. Già mamma di Isal, avuto dal compagno Rossano Laurini, la presentatrice potrebbe aver deciso di mettere al mondo un secondo figlio mentre il primogenito va ormai alle scuole medie.

Vanessa Incontrada è incinta?

A farlo pensare è l'immagine pubblicata ieri da Vanessa, ma soprattutto al didascalia a corredo. Una fotografia in cui la 42enne guarda verso il basso, e più precisamente verso il suo pancino, e sorride. "Un dolce imbarazzo" è il messaggio a corredo, impreziosito di tante emoticon. A chi conosce la lingua spagnola non sfuggirà il fatto che "embarazada" in spagnolo significa proprio "incinta". Ed è inutile aggiungere che "dolce" di norma è proprio l'attesa.

Diciassettemila like e trecento commenti dopo, l'ex modella di Barcellona ancora non ha voluto far chiarezza, sebbene in molti le chiedano notizie su una probabile seconda gravidanza.

La famiglia di Vanessa Incontrada: la vita in Toscana con figli e marito

Che Vanessa abbia deciso di utilizzare la sua lingua madre per comunicare di essere di nuovo incinta? Al momento questo è l'unico indizio di un bebè in arrivo, sebbene sia noto che per lei da sempre la famiglia viene al primo posto. Del resto il primo figlio, Isal, è ormai grandicello e Vanessa avrebbe tutto il tempo per dedicarsi ad un bebè. Studente delle scuole medie, Isal è nato dall'amore della attrice per il marito Rossano Laurini, di professione imprenditore, sposato tredici anni fa. La famiglia vive a Follonica, in Toscana, dove Vanessa sta trascorrendo anche queste vacanze estive, legata com'è a questa terra. E dove potrebbe approdare una nuova cicogna.