Vanessa Incontrada è pronta a diventare mamma per la seconda volta

Nel video in alto, Vanessa Incontrada racconta il suo desiderio di maternità

Tanta voglia di fare il bis, per Vanessa Incontrada. Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, l'attrice e conduttrice 43enne ha rivelato di vivere, negli ultimi tempi, un forte desiderio di maternità. Parole che arrivano a quattordici anni dalla nascita del primo figlio, Isal, e soprattutto a pochi mesi dall'ufficializzazione della crisi col compagno Rossano Laurini. Che con l'imprenditore la maretta sia rientrata? Oppure nel cuore di Vanessa è arrivato un altro uomo?

Di certo c'è che la showgirl nutre il sogno di diventare madre per la seconda volta. E, siccome l'età avanza, si mette fretta. "Mi sono data un tempo - confida nel talk di Canale 5 - Anche perche non ho più trent'anni. Mi piacerebbe molto rivivere una maternità. Lo vedo quando vedo i bambini delle mie amiche, mi viene proprio questa voglia di rivivere tutto quello che ho vissuto con Isal". Anche perché il suo primogenito ormai si è fatto grande. "Ormai va per la sua strada - dice - Quando lo accompagno a scuola, ad esempio, mi chiede di lasciarlo ad un chilometro di lontananza, in modo che i suoi compagni non mi vedano. Lo devo lasciare all'edicola e poi va a piedi. Adesso, poi, vuole il motorino, per ora gli ho detto di scordarselo, ma alla fine glielo darò. Sta crescendo, ma per me resterà sempre il mio bambino".