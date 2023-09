Molestatore arrestato, Incontrada: "In Spagna la polizia funziona. In Italia la giustizia è una buffonata"

Ha fatto il giro dei social il video in cui la giornalista spagnola di "Canale Cuatro" Isa Balado, nel bel mezzo di un collegamento in diretta tv a Madrid, viene palpeggiata da un passante. Prontamente il conduttore in studio ha chiamato la polizia e l'uomo è stato arrestato con l'accusa di aggressione sessuale. L'episodio ha acceso anche in Italia un dibattito a cui si è aggiunta la riflessione di Vanessa Incontrada, attrice e conduttrice tv originaria di Barcellona, che, nell'ambito di un'intervista rilasciata a La Stampa, ha raccontato il suo stato d'animo rispetto all'accaduto.

"Ho seguito tutto secondo per secondo", ha ammesso Incontrada: "Il conduttore di un tg ha fatto arrestare in diretta il molestatore che ha palpato sul sedere una sua inviata durante un collegamento. In Spagna abbiamo i nostri problemi, ma la polizia funziona. Qui in Italia per queste cose la giustizia è una buffonata. Rispetto ad anni fa le cose sono cambiate ma io a un uomo (uomo?) così non la faccio passare liscia e pur credendo nella libertà e nel perdono trovo che ci siano azioni imperdonabili. A uno così taglierei le mani. Ci vuole una giustizia che prende una posizione dura e drastica. Quel video mi ha scioccata. Il tizio lo hanno arrestato e portato in galera subito, ma in Italia non so se sarebbe successa la stessa cosa".

Vanessa Incontrada smentisce le voci sulla gravidanza

Vanessa Incontrada vanta sui social un seguito di 2,5 milioni di follower. Verso il mondo dei social, tuttavia, l'attrice ha confidato di nutrire qualche perplessità: "Ammetto di avere paura dei social network. Tutti dicono la propria opinione su tutto anche se non ne sanno nulla. Questo mi disturba e terrorizza. Pur essendoci, ma in modo molto delicato, cerco di non dare da mangiare agli odiatori seriali. Mi dispiace che la gente creda a quello che vede lì sopra", ha ammesso. Poi il racconto di un episodio recente che spiega il perché della sua diffidenza verso la vita raccontata nella realtà virtuale. "Qualche giorno fa un'amica è venuta a casa mia con la sua bambina piccolissima e abbiamo fatto una foto insieme che ho messo su Instagram. Non lo avessi mai fatto", ha aggiunto: "Di colpo una valanga di messaggi: “Vanessa, non sapevo che avessi partorito, perché non lo hai detto prima...” Ma la gente come sta? Non approfondisce, rimane sulla superficie e questo è tristissimo".