Fino ad oggi aveva preferito mantenere il silenzio, ma adesso Vanessa Incontrada replica alle polemiche sul body shaming nate nelle ultime ore. Lo fa attraverso il suo profilo Instagram, dove non fa riferimento diretto alle due bufere scoppiate (quella in merito alla foto del settimanale Nuovo e quella riguardante un suo allenamento "di troppo"), ma lancia una frecciata che è evidentemente riferita ad entrambi i fatti. Nel dettaglio, Incontrada si fotografa in palestra, mentre si allena, e scrive: "Ma come l'Incontrada si allena? Ma siamo pazzi?". A corredo, mette diverse emoticon in forma di smile.

Sì perché nei giorni scorsi l'attrice era finita nel mirino delle critiche per il semplice fatto di allenarsi per migliorare il suo fisico. Ebbene sì, alcuni commentatori le avevano recriminato di curare il suo aspetto fisico nonostante il suo storico impegno per la body positivity. "Vanessa, anche tu? Fotografata mentre corri!?!? Mi crolla un mito", aveva scritto un utente. "Anche tu come tutte", era poi il commento rassegnato di un'altra persona. Lì per lì, Vanessa aveva fatto spalluccie ed aveva evitato di rispondere, come è tipico della sua discrezione. Ma ieri è scoppiata poi una seconda polemica, sempre sugli stessi temi.

Nel numero del settimanale Nuovo in edicola da ieri, è stata pubblicata infatti una foto dell'attrice in bikini che è stata identificata come "body shaming". Nello scatto, Vanessa appare al mare, priva di trucco e di qualsivoglia filtro, e sfoggia una forma fisica diversa dal solito, ovvero più generosa. In quel caso, le critiche sono state dirette non tanto all'attrice ma a Riccardo Signoretti, direttore del settimanale, che è stato accusato di mancanza di rispetto nei confronti della donna. Successivamente, Signoretti ha replicato accusando a sua volta il pubblico di ipocrisia ("La malizia è negli occhi di chi guarda") e Vanessa ha risposto oggi a tutte le dicerie sul suo conto con l'ironia che la contraddistingue e, soprattutto, invitando a fare del proprio corpo ciò che si vuole: a curarlo tramite l'allenamento e ad accettarlo anche quando le forme si fanno generose.