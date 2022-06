Riccardo Signoretti vi ha "trollato" tutti

Il giorno prima stavate accusando Vanessa Incontrada di curare troppo il suo aspetto fisico durante gli allenamenti in palestra e, per questo, di tradire la sua mission legata storicamente alla filosofia del body positivity (e dell'accettazione del proprio corpo "curvy" così com'è). Quello dopo avete puntato il dito contro Riccardo Signoretti, "colpevole" di body shaming per aver pubblicato sul proprio settimanale una foto "senza filtri" dell'attrice al mare (munita del suo corpo "curvy" così com'è, appunto). Basta la giustapposizione dei due eventi, accaduti (ironia della sorte) l'uno a distanza di poche ore dall'altro, per raccontare quanto Signoretti, direttore del magazine Nuovo ed opinionista, vi abbia "trollato" tutti. E quanto quello di ieri sarà ricordato come il giorno in cui la filosofia body positivity è andata in tilt.

Sì perché quello di ieri è stato il giorno in cui l'indignazione di gregge, tra i connotati di quest'epoca, è stata chiaramente sepolta sotto la necessità (impellente) di imparare a (ri)usare il proprio giudizio critico. Giudizio critico che, nell'età impigrita della polarizzazione, è morto. E che invece, se attuato, vi avrebbe suggerito che no, nella foto di Signoretti non c'è niente di male, sebbene la massa vi stava dicendo il contrario: se, infatti, siamo tutti d'accordo di "normalizzare" ogni tipo di corpo, dovremmo essere altrettanto concordi di "normalizzare" anche la pubblicazione di certi scatti. Ma andiamo con ordine.

Per chi avesse perso il Vanessa Incontrada Gate, torniamo indietro di tre giorni. A quando cioè il nome dell'attrice spagnola associato alla parola "body shaming" comincia a circolare. E' martedì 7 giugno ed il motivo è dei più folli: alcuni utenti si prendono la briga di accusare l'ex modella di incoerenza poiché proprio lei, paladina dell'accettazione del proprio fisico (dopo "Zelig" acquistò diversi chili, raccontando di aver sofferto per il giudizio altrui, ndr), una mattina si è svegliata ed ha deciso di andare a farsi una corsetta. "Vanessa, anche tu? Fotografata mentre corri? Mi crolla un mito", scrive un utente. "Anche tu come tutte", aggiunge un altro follower dal cuore infranto. Insomma, la colpa di Vanessa è chiara: non accettare le proprie curve e, per questo, lavorare per modellarle. La polemica - il cui livello è chiaramente bassissimo - viene ripresa da diverse testate, dal Corriere della Sera alla Gazzetta. Dal canto suo, Vanessa vola alto e non risponde.

Nel giorno successivo, però, il gregge con la roncola si sposta (in massa) su un'altra persona. Ovvero Riccardo Signoretti. E l'accusa è esattamente speculare: aver pubblicato sul settimanale che dirige da cinque anni una fotografia in cui Vanessa appare esattamente com'è, al naturale, senza filtri ed alle prese con una forma fisica inedita rispetto a quella che conosciamo, ovvero una forma più generosa del solito, molto più generosa. Il pubblico, stavolta, concorda in modo unanime che Riccardo è stato ingeneroso a diffondere tali scatti, irrispettoso ed addirittura artefice di body shaming. Due gli schieramenti dei detentori di roncola: i primi millantano che le foto sono un falso e che "la donna non è Vanessa", "lei non è affatto così" (ma perché, se anche lo fosse, qual è il problema?, ndr). I secondi accusano Signoretti di ipocrisia: ovvero di aver pubblicato la foto col pretesto del titolo "bikini vip" (leit motiv della cronaca rosa, ndr), sebbene la reale intenzione fosse quella di esporre le sue curve alla pubblica gogna.

Ora, che dietro la pubblicazione della foto da parte di Signoretti ci fosse malizia, è una cosa che ci sentiamo di dare per scontato. Che l'intenzione del direttore fosse quella di suscitare a mezzo social un ritorno in visibilità su di sé e sul suo giornale in edicola, è cosa altrettanto indubbia. Peccato che poi, una volta acquistato il giornale (quanti di voi lo hanno fatto?), letto il pezzo, constatato che non vi era alcunché di offensivo nel corpo del testo (almeno esplicitamente, ribadiamo), ci siamo resi conto che forse la polemica doveva essere ribaltata. Ovvero che toccava domandarsi come mai, se davvero noi siamo quei paladini della normalizzazione di ogni quisquilia, abbiamo ancora così tanta malizia negli occhi da intravedere in quegli scatti qualcosa di offensivo. E, non a caso, proprio su questi ultimi concetti si è mossa la risposta di Signoretti, che stamattina ha deciso di replicare alle polemiche ("La malizia è negli occhi di chi guarda", ha scritto, "Viva le donne come Vanessa").

Perché la gente predica bene e razzola male

Insomma se - negli anni in cui Victoria's Secret, un po' per woke washing un po' per non risultare anacronistica, espone cartelloni pubblicitari con modelle "curvy" - rivendichiamo il fatto che ogni forma fisico è normalità, perché allora non lo è pubblicare quelle foto di Vanessa? Io una risposta me la sono data. E penso che le persone, bombardate per mesi, anni ed oltre dello stesso concetto nell'enorme cassa di risonanza dei social, lo assimilano senza elaborarlo. Che le battaglie sociali fatte sui social - spazi utili all'intrattenimento e alla distrazione, più che alla speculazione, se si pensa alla velocità della fruizione - altro non sono che spazio di assimilazione passiva di concetti, quasi per osmosi. Concetti a cui basta premere "like" per sentirsi dalla parte giusta della carreggiata (e dunque in pace con la propria coscienza), senza però darsi il tempo di ragionarci sopra. E concetti che però, una volta assimilati senza elaborazione alcuna, non riescono ad essere applicati con spirito critico. E insomma - per arrivare al dunque - nel caso di Incontrada, c'è stata un'indignazione di riflesso, non ragionata.

Ora, io non so se questo meccanismo ha un nome, e non so se Signoretti lo ha fatto intenzionalmente, ma so per certo che ieri il direttore ci ha trollato tutti (laddove per comportarsi da "troll" significa, per chi non mastica il gergo della rete: provocare con l'unico fine di farlo). Non a caso "to troll", in inglese, significa "far abboccare i pesci". In questo caso, più che banchi di pesci, greggi di pecore.