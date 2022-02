Vanessa Incontrada: le foto che confermerebbero la crisi col compagno

Sembra sempre più probabile la crisi tra Vanessa Incontrada e il compagno Rossano Laurini. A conferma delle voci che giravano da ieri pomeriggio, arrivano oggi le Instagram Stories di lui, che si immortala dall'altra parte del mondo, ovvero alle Maldive, insieme ad entrambi i figli, ma senza la conduttrice di origini spagnole. La coppia è ufficialmente legata da circa quindici anni.

Mentre, insomma, Vanessa si immortala a casa con la sua cagnolina, il compagno, di professione imprenditore nel settore della ristorazione, si gode qualche giorno di relax insieme ad Isal, avuto proprio dalla presentatrice 13 anni fa, e a Diletta, la primogenita nata da una precedente relazione. Negli scatti, i tre se la godono tra escursioni, immersioni e meravigliose cene. "Sei bellissima", è la dedica di Rossano alla figlia maggiore in una foto.

Bisogna andare molto molto indietro per trovare una fotografia pubblicata da Rossano insieme a Vanessa. E più precisamente bisogna tornare a marzo 2020, quando la famiglia si è immortalata insieme nel corso del primo lockdown. Proprio in quei mesi, stando alle indiscrezioni, avrebbe avuto inizio la prima crisi per i due, evidentemente provati dall'emotività della convivenza come è successo a molte coppie. Poi il tentativo di rimettere insieme i pezzi, non riuscito.

Sarebbe così calato il sipario su una delle coppie più solide del mondo dello spettacolo. Per amore di Rossano, Vanessa si era trasferita a Follonica, in Toscana, dove lui gestisce alcuni locali. Un'isola di pace al riparo dai riflettori. I due si erano incontrati tempo prima, quando lui era il compagno di una amica di lei: poi l'amore ha trionfato. Tredici anni fa l'arrivo di Isal. Oggi, a quanto pare, il sipario.