"Vanessa Incontrada e il compagno si sono lasciati dopo 13 anni"

Vanessa Incontrada e il compagno si sono lasciati dopo molti anni insieme. Questa l'indiscrezione che sta circolando in rete a proposito dell'attrice di origine spagnole, legata all'imprenditore Rossano Laurini da cui ha avuto il figlio Isal 13 anni fa. La notizia - non ancora confermata dai diretti interessati - è stata lanciata dal magazine Diva e Donna, nel numero in edicola questa settimana. Ma alcuni indizi lasciano pensare che non si tratta solamento di un pettegolezzo, ma di realtà.

Legati dall'amore e da un figlio, ma mai dal matrimonio, Vanessa e Rossano si sarebbero lasciati negli ultimi tempi sebbene le cose non andassero bene già da due anni. Nel dettaglio, pare che la coppia avesse cominciato a vacillare nel corso del primo lockdown, proprio come tutte quelle coppie che hanno risentito della convivenza forzata imposta dall'emergenza pandemica. Col tempo, i due avrebbero provato a rimettere insieme i pezzi, ma senza successo.

Sebbene Vanessa e Rossano, solitamente riservati, non abbiano rilasciato dichiarazioni ufficiali sul tema, a parlare per loro sarebbero i rispettivi profili Instagram: da tempo, infatti, i due non si mostrano in foto di coppia, limitandosi a condividere singolarmente solo foto del figlio. Non solo. Sempre via social, la stessa Vanessa si lascia andare spesso a commenti malinconici, a lasciare intendere che per lei non si tratta di un buon periodo. L'ultimo recita così: "Risparmia i tuoi sentimenti per qualcuno a cui importi".

Chi è Rossano Laurini

La coppia si è conosciuta circa 15 anni fa. Poi l'arrivo di Isal e, lo scorso dicembre l'indiscrezione di una presunta seconda gravidanza che però si è rivelata essere solo un pettegolezzo. Laurini, classe 1970, è il direttore di alcuni locali in Toscana. Insieme a Vanessa Incontrada vive a Follonica. Rossano ha anche una figlia, Diletta, nata da una precedente relazione.