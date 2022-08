"Ma basta, non ha più senso". Sabrina Ferilli critica Incontrada e la (terza) copertina body positivity

Ieri pomeriggio è uscita l'anteprima del nuovo numero di Vanity Fair in edicola da questa mattina, martedì 3 agosto. Per la terza volta nella storia del settimanale, la copertina ritrae Vanessa Incontrada e, contestualmente, un elogio alla filosofia body positivity, questa volta in risposta delle fotografie rubate uscite sul settimanale Nuovo qualche mese fa (fotografie discutibili, quelle pubblicate dal direttore Riccardo Signoretti, in cui l'artista spagnola veniva ritratta in una forma fisica diversa dal solito). Il titolo di Vanity Fair è "Sei Bellissima" e ritrae appunto Vanessa in uno sgargiante abito rosso, volta a far spallucce alle critiche. Titolo che non è piaciuto alla collega Sabrina Ferilli.

"Non critico l'attrice - spiega Ferilli su Instagram - Ma questo modo di raccontare tutto ed il contrario di tutto che porta ad un corto circuito insopportabile. Probabilmente s'è rotta le balle pure lei di essere messa in mezzo in sta storia che non ha più senso. Dura da secoli. E' che a un certo punto da donna matura deve pure capire che ste storie non hanno più senso... E magari fare una copertina in meno e raccontare che lavoro sta facendo. Visto che meritatamente lavora tanto. Dai su, ma basta!".