Vanessa Incontrada, in sottoveste, manda in tilt Instagram

"Amati" è la didascalia a corredo dell'ultimo post condiviso su Instagram da Vanessa Incontrada. E tanti sono i fan che... la stanno amando. Uno scatto in sottoveste, in bianco e nero, che rende giustizia a tutta la sua bellezza. Così la conduttrice (prossima a calcare il Festival di Sanremo? Chissà) si immortala per i suoi sostenitori, aggiungendo un nuovo tassello alla lotta per il body positivity, ovvero l'accettazione di se stessi.

Nello scatto, Vanessa si immortala con i capelli sciolti sulle spalle, il suo sorriso migliore e il décolleté in bella vista. Oltre centomila i like collezionati dal post dell'attrice spagnola, che proprio qualche giorno fa ha annunciato di essere diventata testimonial ufficiale del brand Dolce e Gabbana. Ex modella ed icona di body positivity, attaccata in passato per la sua fisicità, è stata trasformata dagli stilisti nella protagonista di una serie di quadri ispirati alla seducente fisicità del pittore Rubens.